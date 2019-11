Wessel Anker terug bij Sliedrecht Sport: 'Paul vroeg het elk jaar'

"Na de titel met Orion belde Sliedrecht-trainer Paul van der Ven mij op. Dat deed hij de afgelopen zeven seizoen altijd en nu was het een mooi moment," vertelt Anker. Van der Ven is nu dus blij met de terugkeer van Anker. "Het is één van de beste middenmannen van de competitie. Zowel blokkerend als aanvallend en met zijn service. Hij neemt ook ervaring en rust mee waar dit team verder mee kan komen."

Anker is niet zonder ambities teruggekeerd bij Sliedrecht Sport. "Ik ben tevreden als we een belangrijke rol kunnen spelen in de kampioenspoule. Dan is de ploeg verder dan vorig jaar. En ik wil de bekerfinale halen en daarin stunten.

RTV Rijnmond volgde Wessel Anker tijdens een midweekse wedstrijd tegen VoCaSa. Het portret over hem is in de video te bekijken.