Aboutaleb verdedigt zijn harde aanpak tegen schietpartijen

Hij zou een te behoudende koers varen. Ook zou hij te streng optreden. Burgemeester Aboutaleb zei maandagavond op Radio Rijnmond daar niets mee te kunnen: "Ik weet niet hoe repressief je kunt zijn in een stad waar bijna zestig schietpartijen hebben plaatsgevonden, waar jongeren op Zuid elkaar te lijf gaan met messen, ik weet niet of je dat vriendelijk kunt oplossen."

Veiligheid

"Als het gaat om veiligheidsbeleid weet ik natuurlijk dat een aantal partijen structureel moeite heeft met cameratoezicht. D66 en GroenLinks willen geen cameratoezicht."

Meer politie op straat in het centrum is volgens Aboutaleb niet de oplossing: "We hebben nu al vijftig politiemensen op vrijdag, zaterdag en zondag in het centrum actief. Er kan er niet een bij, want die moet ik dan uit een andere wijk halen om in het centrum te dienen."

Derde termijn

De burgemeester ging in het gesprek ook in op een mogelijke derde termijn. Aboutaleb zegt dat hij voor eind dit jaar daarover een besluit neemt. Zijn tweede termijn loopt in januari 2021 af. Veel wilde hij er verder niet over kwijt.

"Ik praat met iedereen. Een discussie over een eventuele herbenoeming moet je niet via de krant of de radio voeren, omdat de wetgever heeft bepaald dat dat in een zekere mate van vertrouwelijkheid moet gebeuren."