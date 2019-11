Sportclub Feyenoord verhuist mee op Varkenoord: 'Bezoekers onder de indruk'

Het was dit seizoen even wennen voor Sportclub Feyenoord en de tegenstanders in de hoofdklasse. Het team speelt niet meer op het oude veld van Varkenoord, maar op een compleet nieuw complex ernaast. "Bezoekers zijn hier onder de indruk,'' zegt penningmeester Peter Bak.

"Hier kunnen we een paar jaar mee door," zegt Bak. "Het oude complex was aardig en dit is professioneel. Als sportclub liften wij daar op mee."

Ook speler Tim Schoonheim is enthousiast over het nieuwe complex. "Er is geen amateurclub dat zo'n mooi veld heeft liggen."

RTV Rijnmond maakte zaterdag een reportage over de verhuizing van Sportclub Feyenoord. Deze is in de video te bekijken.