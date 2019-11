Gedenktuin Maasstad Ziekenhuis: 'Iedereen is hier welkom om geliefden te herdenken'

Het idee voor de tuin ontstond drie jaar geleden. “Het team van de Geestelijke Verzorging vond toen dat er te weinig aandacht was voor het overlijden van mensen in het ziekenhuis”, vertelt Desiree van der Hijden. Zij is geestelijk verzorger in het Maasstad Ziekenhuis.

Stilteruimte

“We proberen onze patiënten altijd weer beter te krijgen, maar soms lukt dat niet. Bovendien verliezen we regelmatig dierbare collega’s en ook die ingrijpende gebeurtenis verdient onze aandacht.”

Het ziekenhuis heeft ook een stilteruimte, maar het idee van een publieke tuin stond de medewerkers meer aan.

Herdenkingsstenen

In de gedenktuin is met zwart grind een kronkelende levensrivier gemaakt. Langs de rivier komen steentjes te liggen met daarop de namen van overledenen. Van patiënten, maar ook van ziekenhuismedewerkers.

De steentjes worden woensdag op de jaarlijkse Dag van Gedenken langs de rivier gelegd. Omwonenden die een dierbare hebben verloren, mogen dan ook een steen in de tuin leggen. “Iedereen is hier welkom om geliefden te herdenken. Zo houden we hen levend”, besluit Van der Hijden.