Personeel voert actie bij APMTR

Personeel van containerterminal APMTR op de Maasvlakte is maandagavond een langzaamaanactie begonnen. De werknemers willen meer duidelijkheid over hun toekomst.

In de haven doen al een tijd geruchten over overname in de containersector de ronde. De zeshonderd werknemers van APMTR willen daarom duidelijkheid hebben. “We willen weten wat er staat te gebeuren. En als er sprake is van overname, zoals wij horen, kunnen we straks bij de nieuwe baas verwachten dat hij de huidige arbeidsvoorwaarden respecteert?” zegt een woordvoerder van het personeel.

Bij eventuele automatisering van het werk zouden tweehonderd banen verloren gaan, is berekend. Bij het opgaan van APMTR in de volautomatische terminal van APM 2 zouden zelfs vijfhonderd van de zeshonderd banen kunnen verdwijnen, zeggen deskundigen.

“Er staat veel op het spel. Dat weet de directie ook. Maar blijkbaar is er een signaal nodig. Dit kan wel eens even gaan duren”, aldus de woordvoerder.

De avondploeg is begonnen met de actie. De nachtploeg gaat er mee verder en ook de dagploeg zou aanhaken. Acties betekenen dat schepen langzamer worden geladen en gelost, en dat vrachtwagens langer op handel moeten wachten.

Joost van der Leq van FNV Havens kent de onrust. “Maar dit is een actie vanuit het personeel.”

APM is vooralsnog niet bereikbaar voor reactie.