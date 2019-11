Het weer van vandaag 'blijft doorzeuren'

Het weer blijft wat doorzeuren, zonder dat er wat gebeurt. Vandaag is er veel bewolking met soms wat zon en kan er lokaal een lichte bui voorkomen. De temperatuur komt uit op maximaal 12 graden en er waait een zwakke tot matige zuiden- tot zuidwestenwind.

Vanavond is het bewolkt en in de loop van de avond gaat het vanuit het noordwesten regenen. Vannacht is het regenachtig. Het koelt af naar 7 graden. De zwakke tot aan zee matige wind ruimt naar het noordwesten.

Morgen zijn er wolkenvelden met af en toe zon en bestaat er kans op een lichte bui. Het wordt 10 graden. De noordwestenwind waait zwak tot matig.

Vooruitzichten

Donderdag passeert een storing met enige tijd regen. Vanaf vrijdag laat de zon zich geregeld zien en blijft het vrijwel droog.

Op zondag kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur gaat omlaag; zondag is het nog maar 8 graden en ook de nachten verlopen in het weekend kouder.