'Rotterdammers spreken het beste Engels van de wereld'

EF onderzocht de taalvaardigheid in honderd landen en in meer dan vierhonderd steden en regio's. Van alle landen waar de moedertaal niét Engels is, beheerst Nederland de taal het best.

Rotterdammers in het bijzonder scoren een 71.68 op een schaal van 1 tot 100. Daarmee laten ze mensen uit Amsterdam (71.35) en Den Haag (71.27) nipt achter zich. Zuid-Holland komt ook als beste provincie uit de bus (71.06). Drenthe scoort in Nederland het slechtst, met gemiddeld 68.08.

"Schepen van over de hele wereld die al eeuwenlang een bezoek brengen aan de Maasstad, grote internationale bedrijven en de internationale studies aan de Erasmus Universiteit zorgen voor een prima Engelse taalvaardigheid", zegt EF. Op tijd beginnen met Engels onderwijs draagt ook bij aan de Nederlandse prestaties, zo concluderen de onderzoekers.