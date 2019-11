Codarts en Inholland krijgen miljoenen uit overheidspotje

Hogescholen Codarts Rotterdam en Inholland krijgen een miljoenenbijdrage van het Rijk om te investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Het geld komt uit het Studievoorschot, een speciaal potje dat vier jaar geleden werd toegekend na de invoering van het leenstelsel.

Studenten, docenten en bestuurders van universiteiten en hogescholen in Nederland konden hun plannen indienen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Van tien universiteiten en vijf hogescholen zijn deze plannen nu goedgekeurd, zo maakt het Ministerie van Onderwijs dinsdagochtend bekend.

Gratis taalles

Codarts Rotterdam investeert in het uitbreiden van gratis Nederlandse en Engelse taallessen voor zowel Nederlandse als internationale studenten.

Hogeschool Inholland, met vestigingen in onder meer Dordrecht en Rotterdam, investeert in een fonds waarmee studenten en studieverenigingen financiering kunnen krijgen voor eigen projecten en initiatieven.

De Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft voor zover bekend geen plannen ingediend.

Bij elkaar opgeteld krijgen de vijftien onderwijsinstellingen 600 miljoen euro voor de plannen. Hoeveel dit is per instelling, is niet bekend gemaakt.