Eén verdachte plofkraak Dordrecht op vrije voeten

De plofkraak in Dordrecht. Foto: MediaTV

Van de vijf verdachten die vorige week werden opgepakt na een plofkraak in de Dordtse wijk Stadspolders, is er inmiddels één weer op vrije voeten. Dat meldt justitie dinsdagochtend. Zij overweegt tegen dat besluit van de rechter-commissaris in beroep te gaan.