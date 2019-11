Expert werkgeluk: 'Geef je collega eens een compliment!'

Maartje is werkgelukdeskundige en lid van het Rijnmond Expertpanel. Twee keer per maand schuift zij aan bij Reint Jan Potze in de radiostudio om te vertellen over haar vak. Ze maakt onderscheid tussen werkgeluk en werktevredenheid. "Werkgeluk is hoe je je voelt over je werk, dat kan van dag tot dag verschillen. Werktevredenheid gaat over andere dingen: of je in een koel kantoor zit, of je salaris oké is en of de koffie goed is."

Een salarisverhoging valt voor haar niet onder werkgeluk. Maartje legt uit: "Je went er aan, dat geldt voor al die dingen. Na een tijdje ben je gewend aan de goede koffie en je nieuwe maandsalaris."

"Heel belangrijk om je goed te voelen, is dat je weet dat je werk voor jezelf of anderen betekenis heeft", zegt ze. "Zo kan iemand die de vuilnis ophaalt in Rotterdam zich goed voelen over zijn werk, want als er niet is en het vuilnis stapelt op, is dat heel vervelend voor de mensen in de stad."

Niet heppie de peppie

De tips die Maartje geeft om je gelukkiger te voelen op je werk, zijn simpel en komen neer op: creëer positiviteit. "Niet dat we met z'n allen heppie de peppie moeten zijn, daar ben ik niet voor, maar maak eens een compliment aan je collega of zeg ook een paar positieve dingen als je jezelf hoort klagen over je werk."

Volgens Maartje hebben we van nature een grijze bril op: "Zo is ons brein geprogrammeerd. Door bewust positieve dingen te benoemen, zetten we eigenlijk een normale bril op!"

Heb je een vraag aan Maartje of zou je meer willen weten over een onderwerp dat met werk te maken heeft? Mail ons op radio@rijnmond.nl o.v.v. expert.