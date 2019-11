'Verdachte (13) steekpartij Spijkenisse was eerder gewelddadig'

Liesbeth Pinas was één van de bezorgde ouders uit Spijkenisse die meeliep in de protestmars tegen geweld onder scholieren. Haar 13-jarige zoon werd in september in elkaar geslagen door de vermoedelijke dader van een steekpartij bij metrostation Heemraadlaan. Volgens Pinas had de steekpartij misschien voorkomen kunnen worden.

Tijdens de aangifte bij de politie van de mishandeling van haar zoon gaf Pinas al aan dat de 13-jarige verdachte een probleem heeft. "Ik heb al aan de bel getrokken en had het vermoeden dat het een probleemkind is", vertelt de bezorgde moeder. De verdachte zit ook in de klas van de dochter van Pinas.



Pinas denkt dat er iets in het leven van de verdachte is gebeurd, waardoor de steekpartij heeft plaatsgevonden. Ze voelt mee met de moeder van het 14-jarige steekslachtoffer. "Die pijn voelde ik meteen weer. Het had mijn kind kunnen zijn."Pinas was maandag liever niet naar het gemeentehuis van Nissewaard gegaan: "Maar ik moet opkomen. Straks is het een ander kind. Ik moet mijn stem laten horen."

'Er is iets: hij schreeuwt om hulp'

De mishandeling van de zoon van Pinas zou zijn gefilmd en op internet zijn gezet. "Het was eerst een 'normaal' filmpje. Later is daar een beat bijgekomen. Dat vond ik heel triest om te zien", blikt Pinas terug.

Het filmpje doet Pinas veel pijn: "Het is moeilijk om te zien dat je eigen kind wordt vernederd." Pinas koos ervoor om geen ruzie met de familie van de vermoedelijke dader te maken, maar om naar de politie te stappen.

"Ik heb dat niet gedaan om die jongen in de gevangenis te krijgen. Er is iets: hij schreeuwt om hulp", legt Pinas uit. "We moeten dit eerder oppakken. Als er bepaalde signalen zijn, dan moet je het al oppakken."

De politie kan niet bevestigen dat het gaat om dezelfde verdachte, omdat het om een lopend onderzoek gaat en de verdachte minderjarig is.