Dordtenaar vast na verkeersruzie, twee gewonden

Bij een uit de hand gelopen verkeersruzie is maandagavond een 47-jarige Dordtenaar opgepakt. Hij zou twee voetgangers bijna van hun sokken hebben gereden op de Brouwersdijk.

De twee staken rond 20:00 uur over bij een oversteekplaats. De bestuurder van de grijze auto zou ze vervolgens bijna hebben aangereden. Een woordenwisseling volgde, die uitliep op een vechtpartij.

De bestuurder van de auto stapte vervolgens weer in zijn auto. Bij het wegrijden raakte hij een van de slachtoffers. Die liep een hersenschudding op. Omdat ook de andere voetganger bij de vechtpartij mogelijk was geslagen, zijn beiden voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder is in zijn woning aangehouden. De politie vermoedt dat er meer mensen betrokken waren bij de verkeersruzie en is op zoek naar beelden en meer informatie.