Turkije werkt voorlopig niet mee aan onderzoek fraude poppodium Waterfront

Turkije werkt vooralsnog nog niet mee aan het gerechtelijk onderzoek naar de twee verdachten van de fraude bij voormalig Poppodium Waterfront. Dat bleek dinsdagochtend bij een eerste zitting van de rechtbank in het proces van vader en zoon Kan.

De twee verdachten waren huurder van het pand aan de Boompjeskade en fraudeerden voor zo'n 7,8 miljoen aan bijdragen van de gemeente Rotterdam. Dat geld was bedoeld voor verbouwingen, maar in werkelijkheid lieten zij slechts voor 270 duizend euro verbouwingen uitvoeren. De rest van het geld is volgens het Openbaar Ministerie weggesluisd naar Turkije.

Dinsdag keek de rechter naar hoe ver het onderzoek gevorderd is en of de rechtszaak al van start kan gaan. Duidelijk werd dat Turkse autoriteiten nog steeds niet gereageerd hebben op het verzoek mee te werken aan het onderzoek. Justitie heeft kortgeleden opnieuw een verzoek ingediend.

Een van de twee verdachten, vader Kan, zit nu in Turkije. Hij zegt vanwege zijn gezondheid niet naar Nederland te kunnen komen. Hij wil wel meewerken aan videoverhoren, zegt zijn advocaat.

Tijdens de eerste zitting werd ook duidelijk dat een getuige in een ander onderzoek bij de recherche ook verklaringen over de beide verdachten heeft afgelegd. De officier bevestigt dat er een ander onderzoek loopt, maar wil verder niet zeggen wat voor soort onderzoek dat is.