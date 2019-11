Omgekomen slachtoffer bijenaanval Tanzania was Schiedammer

Een 69-jarige man uit Schiedam is vrijdag om het leven gekomen in Tanzania (Afrika). Hij en de groep waarmee hij was, werden aangevallen door bijen. Een 51-jarige vrouw raakte zwaargewond.

De slachtoffers maakten deel uit van een groep van achttien Nederlandse en twee Vlaamse toeristen die op wildsafari waren met de reisorganisatie Sawadee.

In natuurreservaat Selous werd een van de reizigers in de groep, op weg naar een picknickplek, plotseling aangevallen door de insecten. Ze rende richting de groep om hulp te vragen. Daarna openden tienduizenden (vermoedelijk) Afrikaanse honingbijen de aanval op de hele groep, zegt woordvoerder Bastiaan Govers van de reisorganisatie. Een groot deel van het reisgezelschap kon schuilen in modderpoelen en vennetjes. De aanval duurde zo'n twee uur.

De 69-jarige Schiedammer kon niet op tijd onderduiken en overleed ter plekke aan honderden bijensteken.

De 51-jarige vrouw ligt nog in het ziekenhuis. Haar situatie is stabiel en ze is overgebracht naar Kenia. Twee anderen werden ook opgenomen, maar zijn weer ontslagen uit het ziekenhuis.

Bucketlist

"We hebben direct een medewerker die kant op gestuurd", zegt Govers. "Voor het bij elkaar houden van de groep, maar ook voor rouwverwerking." De woordvoerder zegt dat Sawadee altijd erg betrokken is bij reizigers en bij hun reisleiders. Het nieuws is als een grote schok binnengekomen bij de organisatie.

Volgens een goede bekende van de overleden Schiedammer was hij jarenlang werkzaam in de bouw. Nadat hij met vervroegd pensioen ging, legde hij zich toe op speleologie (het bestuderen van grotten).

Naarmate hij ouder werd, besloot hij vooral mooie reizen te maken. "Hij had echt een bucketlist die hij afwerkte", zegt de kennis tegen Rijnmond. "Hij was niet gebonden en kon daardoor vrij reizen. Wel was hij een enorme kattenliefhebber."