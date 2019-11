Problemen op gesloten rangeerterrein Waalhaven nog steeds niet opgelost

Spoorgoederenvervoerders kunnen daardoor nog altijd geen goederenwagons met gevaarlijke stoffen rangeren.

In september werd het rangeerterrein na een oefening gesloten. Er bleek te weinig waterdruk op de blusvoorziening te staan.



Spoorwegbeheerder ProRail begon daarop in oktober met het aanleggen van een tijdelijke bluswatervoorziening. Daardoor was de verwachting dat vervoerders binnen korte tijd weer gebruik konden maken van het rangeerterrein. Maar dat blijkt toch niet te lukken. ProRail heeft afgelopen vrijdag een test met het tijdelijke bluswatersysteem vroegtijdig moeten afbreken.Het tijdelijke bluswatersysteem is een drie kilometer lange brandslang naar een waterbassin in de buurt. De slang bestaat uit meerdere delen, die door middel van koppelingen aan elkaar verbonden zijn. Volgens ProRail schoot halverwege de test een van die koppelingen los.

Maatregelen

De komende dagen onderzoekt de spoorbeheerder de oorzaak van het losschieten van de koppeling. Ook hoopt ProRail dan te weten welke maatregelen het moet nemen om dit losschieten voortaan te voorkomen. Wanneer spoorgoederenvervoerders weer van het rangeerterrein gebruik kunnen maken is hierdoor nog niet bekend. Ze moeten omrijden en op een andere plek rangeren.

ProRail slaat ondertussen ook waterputten op Waalhaven-Zuid. Dit moet een permanente oplossing bieden voor de problemen met de bluscapaciteit. Volgens ProRail zijn die begin 2020 klaar.