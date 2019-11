De Stoep in Spijkenisse maakt opnieuw kans op titel Theater van het Jaar

Theater De Stoep in Spijkenisse is opnieuw genomineerd voor Theater van het Jaar. Vorig jaar won De Stoep nog die titelĀ in de categorie Grote theaters (450+ stoelen).

Het is voor het vierde jaar op rij dat het theater genomineerd is. In de categorie Kleine Theaters (450-) is verder nog het Rotterdamse Theater Walhalla genomineerd.



Eerder ging de prijs ook naar een ander theater in onze regio. In 2010 won het Luxor Theater.Bij de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) aangesloten theaters beoordelen in de verkiezing ieder jaar elkaars theaters. Het theater dat het best scoort op een aantal criteria wint vervolgens de titel. Zo worden de theaters beoordeeld op het functioneren van de verschillende afdelingen als publiciteit, financiën en techniek. Ook wordt er getoetst op gastvrijheid en betrokkenheid bij de artiesten die in de zalen staan.

Op 2 december, tijdens de theaterbeurs van VVTP, worden de winnaars van de prijs bekend gemaakt.