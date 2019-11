Alle verdachten van plofkraak Dordrecht weer vrij

De rechter-vindt dat er onvoldoende zware bevindingen tegen de vier zijn.

De vijf verdachten werden vorige week donderdag opgepakt na de plofkraak op een geldautomaat bij winkelcentrum Bieshof eerder die dag. Ze komen allemaal uit Amsterdam.



