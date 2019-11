Ralf de hond helpt kinderen van hun voorleesangst af

Kinderen kunnen in de bibliotheek van IJsselmonde hun leesvaardigheid oefenen door hardop voor te lezen aan hond Ralf. Het Snuffellezen is ontwikkeld voor kinderen die het plezier in lezen zijn verloren. Ralf luistert aandachtig en oordeelt niet en dit is nou precies waarom het voorlezen aan deze viervoeter zo prettig is.