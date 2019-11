Oude foto's worden tot leven gedanst in Schiedam

In de Boterstraat in Schiedam vinden de repetities plaats

Choreograaf Liat Magnezy van Dans in Ontwikkeling in Schiedam

In Schiedam repeteren Iris en Sebastian voor 'The Amazing Adventures of Unfitting Images'

Jong danstalent is in Schiedam druk aan het repeteren voor de voorstelling 'Dans in Ontwikkeling 7'. Op dinsdag 19 november wordt de voorstelling opgevoerd in het Wenneker Pand in Schiedam. Het geeft volgens choreograaf Liat Magnezy een kijkje in de huidige scene van de moderne dans.

In de zevende editie van 'Dans in Ontwikkeling' gaan de afgestudeerde dansers Iris Boer en Sebastian Pickering de vloer op. De repetities in de Boterstraat zijn in volle gang. "We beginnen met niets en er moet half november een uitvoering van een half uur staan", zegt Iris. Haar danspartner Sebastian komt oorspronkelijk uit Denemarken, maar woont in Rotterdam. "We werken veel op intuïtie, maar het is fijn dansen met Iris, meestal", lacht de dansende Deen. "Het dansen is het makkelijkst maar het idee verzinnen is het lastige."

Vergeelde foto's

De tweede voorstelling die het duo maakt is gebaseerd op twee oude, vergeelde foto's. "We wilden het stilstaande beeld van een foto weer tot leven wekken. Wat gebeurde er vlak voor het moment van afdrukken? En vlak daarna? Dat vullen wij met alle eigen fantasie in", vertelt Iris. De twee foto's die gebruikt worden, zijn een oude vergeelde trouwfoto uit eind 19e eeuw en een Amerikaanse honkbalactiefoto uit 1909.

De twee worden begeleid door choreograaf Liat Magnezy, een Schiedamse met Israëlische roots. Zij zette 'Dans in Ontwikkeling' op. In deze serie voorstellingen krijg je de nieuwste ontwikkelingen te zien in de dans. "Ik vind het hartstikke leuk om jonge talenten te ondersteunen", zegt de ervaren Magnezy, die voor dit project samenwerkt met Theater aan de Schie.

De ruimte van Magnezy aan de Boterstraat met de naam 'Ruimte in Beweging' wordt niet alleen gebruikt voor dansrepetities. "We helpen de jonge dansers ook op weg naar het theater met coaching, advies op publicitair en productioneel gebied", vertelt de choreografe.

Diversiteit

Bij de première van de dans van Iris en Sebastian valt nog meer te beleven. "Er is ook een tweede voorstelling van jonge dansers die avond, maar dat is dan een bestaand stuk." Dinsdag 19 november wordt dat 'One Blood'. Magnezy hoopt zo de diversiteit van het danslandschap in Nederland te tonen. De volgende voorstellingen in de serie 'Dans in Ontwikkeling' zijn op 12 februari 2020 en op 19 mei 2020.