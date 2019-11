430.000 euro in beslag genomen bij huiszoekingen 'windhappers'

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft bij huiszoekingen in onder meer Rotterdam 430-duizend euro in beslag genomen.

Het geld is maandag gevonden bij vier zogeheten windhappers. Dat zijn mensen die ogenschijnlijk van de wind leven, omdat ze officieel geen inkomen hebben. Toch houden ze er een luxe leventje op na. Ze wonen in woningen zonder hypotheekschuld en via allerlei constructies met buitenlands stichtingen zijn vermoedelijk in Nederland en het buitenland stukken grond en woningen gekocht.

Naast in Rotterdam doorzocht de FIOD ook twee woningen in Almere en kluizen in Hilversum. De 430-duizend euro werd gevonden in Rotterdam en de doorzochte kluizen in Hilversum.

Twee van de vier verdachten komen uit Rotterdam. Het zijn een man en een vrouw. Ze zijn niet opgepakt, maar hen hangt wel vervolging boven het hoofd.