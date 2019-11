Van Eigen Bodem: meer en andere hoogbouw in Rotterdam

De eerste hoogbouw verscheen in 1898 in Rotterdam. Met 42 meter hoogte was het Witte Huis de eerste wolkenkrabber van de stad en ook van Europa. Maar in een eeuw tijd zijn er veel meer hoge flats en kantoorpanden bijgekomen in Rotterdam. Nu wordt gebouwd aan de Zalmhaventoren, die een hoogte krijgt van 215 meter.

Veranderingen

Al langere tijd blijkt dat de onderste gedeelten van bestaande torenflats beter moeten. Er zijn veel blinde muren, veel afgeplakte ramen en deuren, waardoor voor de voorbijganger op straat niets van het pand te zien is.

Nieuw is dat er bijvoorbeeld daktuinen ontstaan. Handig om lekker buiten te zijn, maar ook een manier om grote regenval op te vangen, waardoor het riool niet direct overstroomt. Om eenzaamheid en anonimiteit tegen te gaan, moeten er meer gemeenschappelijke ruimten komen.

Bekijk hier de uitzending waarin verslaggever Jan-Roelof Visscher uitleg krijgt van stedenbouwkundige Emiel Arends en architect Caro van de Venne