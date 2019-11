Werknemer overleden bij bedrijfsongeval in Vierpolders

De Seggelant-Oost in Vierpolders | Foto: Google Street View

Bij een bedrijfsongeluk in Vierpolders bij Brielle is dinsdag een werknemer om het leven gekomen. Volgens de brandweer gaat het om een 52-jarige man uit Spijkenisse. Hij was op het terrein aan de Seggelant-Oost klem komen te zitten tussen een voertuig en wat anders.