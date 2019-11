Stien keurt voor het laatst de oliebollen van Rotterdamse oliebollenkoning

Op het eerste gezicht leek het een dag als alle anderen voor de oliebollenkoning van Nederland. Maar schijn bedriegt: dinsdag bezocht Richard Vissers moeder Stien voor de allerlaatste keer de oliebollenkraam. Zij is de drijvende kracht achter de man die negen keer de AD oliebollentest won.

Stien keurde jarenlang de oliebollen van haar zoon. Is Stien tevreden, dan kan Richard rekenen op een hoge positie in de AD oliebollentest. Toen Stien eens twijfelde aan de oliebollen van haar zoon, belandde Richard op plaats negenentwintig in de test. "Mijn moeder heeft altijd gelijk", zegt Richard.

Einde

In augustus kreeg Stien te horen dat ze niet lang meer te leven heeft. Al snel zal Richard het dus zonder de smaakpapillen van zijn moeder moeten doen. "Een paar maanden geleden hebben we te horen gekregen dat ze nog drie maanden heeft. We zitten nu op het einde."

Stien wilde heel graag nog een keertje naar de oliebollenkraam. Stichting AmbulanceWens maakte dit dinsdag voor haar mogelijk. "De oliebollenkraam betekent alles voor ons", vertelt Stien die zelf ook jarenlang in de kraam werkte.

Positief oordeel

Natuurlijk werden de oliebollen van Richard ook tijdens dit emotionele laatste bezoek aan de kraam gekeurd. Haar zoon Richard mocht rekenen op een positief oordeel van zijn moeder. "Hij smaakt prima. Als de hap goed is, dan is hij zo", zegt ze terwijl ze haar duim opsteekt.

Gelukkig staat Richard er niet helemaal alleen voor wanneer Stien overlijdt, want Stien heeft haar kleinzoon alles geleerd. Volgens zijn vader is hij net zo goed in proeven als oma Stien.