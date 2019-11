Eenzaamheid op het platteland: fietsmaatjes gezocht!

Een maatje om mee te fietsen of gezellig samen te wandelen. Veel ouderen in de Alblasserwaard snakken er naar. Een van hen is de 75-jarige weduwnaar Huib Klop. "Ik zoek iemand om gezellig te fietsen en lekker te babbelen."

Huib fietste veel met zijn overleden vrouw. Maar nu zij er niet meer is, blijft de fiets veel te vaak in de schuur staan. "Veel ouderen zitten thuis, thuis, thuis. Want alleen ga je niet zoveel doen", vertelt Huib.

De 75-jarige Hoogbloklander is niet de enige eenzame oudere in de Alblasserwaard. Voor veel van hen is het een taboe om er over te praten.

Maatjes gezocht

"Eenzame mensen in een klein dorp vinden het erg moeilijk om aan hun dorpsgenoten toe te geven dat ze behoefte hebben aan aandacht", vertelt Claudia Straathof van stichting Welzijn Molenlanden.

Claudia zoekt naar maatjes voor eenzame mensen in de Alblasserwaard, van fiets- tot wandelmaatjes. Het is niet makkelijk om die openstaande 'vacatures' in te vullen, terwijl dat veel voor eenzame mensen kan betekenen.

"Het is maar een hele kleine tijdsinvestering maar het plezier dat je een ander kan geven is des te groter", vertelt de enthousiaste vrijwilligerscoördinator.