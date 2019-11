Dit is het verhaal van de Schiedammer die door bijen werd doodgestoken

"Hij was een avonturier, ontdekker en levensgenieter", zegt Ingrid, de nicht van de 69-jarige Schiedammer die deze week in Tanzania door honderden bijen werd gestoken en aan de gevolgen daarvan overleed. "We vinden het verschrikkelijk dat oom Frans is gestorven. Wat zal hij een angst en een pijn hebben gehad en tóch... dit is wie hij was. Hij is niet eenzaam in zijn huisje gestorven, maar in het harnas, zoals hij was: altijd op reis."

"Hij kwam vroeger bij ons langs en bracht altijd souvenirs mee. Ook liet hij foto's en dia's van zijn verre reizen zien", zegt Ingrid. "Ik was diep onder de indruk van zijn verhalen. Hij is op alle bergen en in alle grotten van de wereld geweest. Hij heeft altijd gewerkt, maar hij leefde om te reizen."

Bucketlist

Frans begon als timmerman en werkte later als calculator voor de gemeente Rotterdam. "Dat was ideaal voor hem", zegt een oud-collega. "Bij de gemeente had hij namelijk veel meer vrije dagen en kon hij nog vaker reizen." Nadat hij met vervroegd pensioen ging, was er nog meer tijd om te reizen. "Hij had zelfs een bucketlist en die was oneindig lang."

Nicht Ingrid herinnert zich een van Frans' ontdekkingsreizen door de wildernis. "Ik weet nog dat hij diep in de jungle was geweest en terugkwam met een kettinkje dat hij van een indianenstam had gekregen. Hij kreeg het voor elkaar om contact met die indianen te maken en met ze op de foto te gaan, terwijl ze dat normaal niet zouden doen. Dat kettinkje was voor mij. Dat vond ik heel bijzonder."

Frans was geen prater, ook al maakte hij heftige dingen mee. Het overlijden van zijn zusje en broer maakten diepe indruk op hem. "Maar hij was geen huiler, integendeel. Hij wist altijd van het negatieve iets positiefs te maken. Hij nam het leven zoals het kwam."



Vrijgezel

Hij koesterde een grote liefde voor de schoonheid van de natuur en voor de mensen die hij onderweg ontmoette, vooral de lokale bevolking. "Hij was in ieders verhaal geïnteresseerd", zegt Ingrid. Het is voor iedereen duidelijk dat Frans nooit een vaste relatie heeft gehad. "Er is misschien ooit wel eens een vrouw geweest, maar hij heeft er nooit één mee naar huis genomen. Voor oom Frans draaide het leven om andere dingen."

Een voormalig collega herinnert Frans als een echte vrijgezel. "Met een echt vrijgezellenhuis waar een blind paard geen schade kon aanrichten. Dat interesseerde hem allemaal niet. Voor hem ging het om reizen. Hij sloot zich niet af voor de liefde, maar kon niemand vinden met zo'n vrije geest als hij."

Frans was wel gek op katten. De kat die Frans achterliet, is inmiddels door een goede bekende opgevangen.

Tweede Kerstdag wordt een emotionele dag voor de familie. Dat is namelijk de dag waarop Frans zeventig geworden zou zijn. Ingrid: "Iedereen zal er op zijn eigen manier bij stilstaan. Ik zal een kaarsje branden voor oom Frans en terugdenken aan zijn mooie avonturen."