13-jarige verdachte van steekpartij in Spijkenisse blijft langer vastzitten

Het 14-jarige slachtoffer werd in de hal van het metrostation neergestoken door de jongen van 13 na een ruzie. Hij raakte daarbij ernstig gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie hield na een achtervolging twee uur later de 13-jarige verdachte aan. Zowel hij als het slachtoffer komen uit Spijkenisse.



De steekpartij leidde tot onrust in Spijkenisse. Burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard deed een oproep aan de jongeren in zijn gemeente om zich uit te spreken tegen het wapenbezit en het gebruik van wapens. Maandagmiddag liepen twintig mensen mee in een protestmars naar het gemeentehuis. Ze eisten maatregelen tegen het geweld onder scholieren.Eén van de bezorgde ouders uit Spijkenisse die meeliep in die protestmars was Liesbeth Pinas. Haar 13-jarige zoon werd in september in elkaar geslagen door de verdachte van de steekpartij bij het metrostation. Volgens Pinas had de steekpartij misschien voorkomen kunnen worden.Justitie zegt geen aanwijzingen te hebben dat de ruzie en het geweld in Spijkenisse iets te maken hebben met de gevechten tussen jongeren in Rotterdam-Zuid.