Jostiband wil naar het Songfestival in Rotterdam

Als het aan de leden van het orkest ligt, speelt het Jostiband Orkest uit Zwammerdam een rol tijdens het Eurovisie Songfestival volgend jaar in Rotterdam. In een video van het orkest voor mensen met een verstandelijke beperking hinten ze naar deelname aan het Songfestival.

In de video is te zien hoe het orkest optreedt in het Nieuwe Luxor Theater. De Rotterdamse acteur John Buijsman stuurt ze vervolgens richting Ahoy. Maar vervolgens loopt de band de verkeerde kant op, over de Erasmusbrug.

Van een echte deelname aan het Songfestival is geen sprake, zegt orkestleider Lyan Verburg. "Natuurlijk willen wij niet echt meedoen als inzending, want dat kunnen wij ook niet. Wij zijn een orkest. We hebben geen zangers bij ons."

Het Songfestival sluit wel goed aan bij het Jostiband Orkest, zegt de orkestleider. "Het songfestival biedt wel een heel breed podium, letterlijk en figuurlijk. Als Nederland wilt laten zien wat er allemaal in Nederland kan en wat er gebeurt. Dat is natuurlijk een prima haakje voor ons om daarbij aan te haken en te laten zien wie wij zijn."

Verburg wil wel dat het orkest een rol gaat spelen tijdens het Songfestival. Er zijn volgens haar al wat gesprekken geweest met de organisatie, maar wat het orkest zou kunnen doen laat ze in het midden. "Dat is best lastig om nu al te zeggen. Wij zouden het wel natuurlijk prachtig vinden om aan de wereld en aan Europa te kunnen laten zien dat onze mensen muziek kunnen maken en dat dat zoveel positieve energie oplevert dat ze ook gewoon kunnen participeren in de maatschappij. Dat is gewoon een belangrijk item."

Tot die tijd blijft ze met het orkest oefenen op Songfestivalnummers. "Wij zijn wel bezig om Dinge-dong uit de kast te halen. Maar goed, bij ons duurt het normaal een jaar voordat een nummer erin zit. We gaan gewoon hard werken, wie weet wat het oplevert."