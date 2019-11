Meester Jona gaat staken, maar heeft ook de mooiste baan ter wereld

Meester Jona Baan gaat woensdag de barricades op, maar met een dubbel gevoel. "De staking is keihard nodig, maar we moeten ook vertellen hoe mooi ons vak is."

De meester van groep 6, 7, en 8 Openbare Montessorischool De Mare in Rotterdam-Vreewijk is geliefd. "Eindelijk kan ik staartdelen, dankzij de meester. Ik vind hem een super-meester", wordt gezegd in de klas.

Baan (35) deelt lief en leed op zijn school in zijn net verschenen boek Fleudemeu . Duidelijk is dat er wordt gelachen in zijn klassen. En geleerd. "Vooral de klik als het kwartje valt bij een leerling vind ik prachtig. Ineens snappen ze het. Prachtig."

"Dat chagrijn, dat gezeur rond het onderwijs moet er vanaf. Ik zeg: twijfel je over een baan, kom gewoon eens langs en kom hier kijken hoe het gaat. Hoe tof het is."

Toch zou hij ook graag betere omstandigheden willen om zijn leerlingen verder te helpen. "Kijk eens. Ik zit hier met meer dan dertig leerlingen. Ik kan niet iedereen de aandacht geven die hij of zij verdient."

Dat wordt beaamt in de klas. "Het lijkt wel alsof onze meester tien handen en tien benen heeft. Hij is de beste, maar soms moeten we ook lang wachten voor we geholpen worden." En: "Toen er een stagiair in de klas was, hadden we twee meesters. Dat wil ik graag weer."

Een dagje vrij vindt niemand echt vervelend, maar de leerlingen en meester hopen vooral op één ding: dat er na woensdag snel meer geld beschikbaar komt voor hun klas.