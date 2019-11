Politie valt Rotterdams restaurant binnen na tip

Een Syrisch restaurant aan de Schiedamseweg in Rotterdam is dinsdagmiddag ontruimd bij een inval van de politie. Die arresteerde een klant, die later weer werd vrijgelaten.

"Ik was aan het werk toen ik merkte dat er buiten commotie was. Er zat op dat moment één klant in de zaak", vertelt de eigenaar.

"Toen ik buiten kwam, stond er politie. Een agent zei dat het personeel naar buiten moest komen," vervolgt de baas van het restaurant. "De andere drie personeelsleden zijn toen met mij naar buiten gegaan. De klant merkte wel dat er iets aan de hand was, maar hij bleef eten."

De vier medewerkers van het restaurant werden gefouilleerd door de politie. Die vertelde aan de eigenaar dat er een tip was gekomen dat er iemand met een wapen in de zaak was.

Toen even later een speciale eenheid ter plaatse was, viel deze het pand binnen. De klant - een reguliere gast volgens de eigenaar - werd meegenomen. ''Tien minuten later kwam hij terug en betaalde voor het eten. Hij mocht weer naar huis."

Klandizie

De eigenaar snapt dat de politie het onzekere voor het onzekere neemt. "Maar het heeft mij wel klandizie gekost. Op een gegeven moment vertelde iemand mij dat hij had gehoord dat er een bom in mijn zaak zou zijn. Op dergelijke geruchten zit ik niet te wachten. We hebben een keurig restaurant. Iedereen is welkom."

De politie zegt dinsdagavond nog niet inhoudelijk op de zaak te kunnen ingaan.