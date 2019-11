'Weinig kans op versnelde reparatie aan Giessenbrug'

Dat antwoord ze op vragen aan de Tweede Kamer. De minister zegt daarbij wel alert te blijven op mogelijkheden om de reparatie te versnellen. Dat heeft ze ook aan de provincie Zuid-Holland toegezegd.

De Giessenbrug kampt met problemen aan het bedienings- en besturingssysteem en kan daardoor niet meer open voor de scheepvaart. Maar een renovatie van de Giessenbrug staat pas gepland in 2026. Dat kost de binnenvaart veel extra geld. Ze eisen daarom een versnelde reparatie van de brug.



Maar eerder dan 2026 lukt echt niet, antwoordt de minister aan de Tweede Kamer. De renovatie moet goed worden voorbereid en kost tijd. Ook lopen er andere grote wegwerkzaamheden rond Rotterdam.

Werk aan de brug zou teveel hinder opleveren voor het autoverkeer, zegt Van Nieuwenhuizen. Volgens haar valt de overlast voor de scheepvaart mee.

Te hoge schepen kunnen ballast meenemen, zodat ze dieper komen te liggen of de stuurhut verlagen. Ook kunnen transportbedrijven kleinere schepen inzetten, zegt de minister.

Ondanks de kapotte brug is het vervoer over de Schie toch toegenomen, laat de minister weten. Werd er in 2017 nog 597 kiloton vervoerd, het jaar daarop was dat circa 645 kiloton.