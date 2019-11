VoetbalRijnmond Cup: FC IJsselmonde (zo) stunt in eerste ronde

FC IJsselmonde heeft dinsdagavond in de eerste ronde in regio 2 van de VoetbalRijnmond Cup een knappe prestatie geboekt tegen hoofdklasser Smitshoek. De zondagtweedeklasser was in Rotterdam met 5-2 te sterk voor het team uit Barendrecht.

De meeste doelpunten vielen op deze avond in Vlaardingen. De zondagtak van Hillegersberg, uitkomend in de eerste klasse, won in een doelpuntenkermis tegen zaterdagderdeklasser DVO '32 met 5-4.

Overige uitslagen:

GSV – HBSS 2-2 (HBSS wint na strafschoppen)

Rozenburg – Rijnmond HS 2-4

IJvv de Zwervers – WFB 3-0

SSS – Nieuwenhoorn 2-3

NSVV – NBSVV 2-0

FC Vlotbrug – SHO 1-6

BZC/Zuiderpark – OHVV 1-2

Simonshaven – IFC (za) 0-7

LMO – DBGC 1-2

Oranje Wit – GHVV’13 4-1

Papendrecht – Spartaan’20 4-3

SCO’63 – Heerjansdam 0-2