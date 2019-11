Roland Vonk presenteert boek: de muzikale voddenman

Muziekverzamelaar, radiopresentator en schrijver Roland Vonk presenteerde dinsdagavond zijn tweede boek 'De muzikale voddenman'. Het is een verhalenbundel over zijn grote passie muziek.

Vonk beschrijft de herkomst van teksten, rare verhalen achter bekende liedjes en veel historische feitjes die de lezer zullen verrassen. Vonk gaf zijn boekpresentatie in theater Walhalla op Katendrecht

Zo vertelde Vonk over de herkomst van het liedje Ketelbinkie en ging hij in op de herkomst van de tekst van een bekend Louis Davids nummer. Vonk werd door Mike Boddé op de piano begeleid zodat de boekpresentatie meer leek op een theatershow.

"Het is een mengeling van inhoudelijke verhalen over muziek, waar liedjes vandaan komen maar ook allerlei persoonlijke beschouwingen", vertelt Vonk. "Ik kom in de verzamellaarswereld allemaal mensen tegen die minimaal zo raar zijn als ik. Daar is wel het één en ander over te vertellen."

Vonk is overigens nog lang niet klaar met de zoektocht naar bijzondere of vergeten verhalen over liedjes. "Het grote boek over de levens van artiesten uit het variété in de jaren '40, '50 en '60 moet nog komen. Dat is wel een beetje mijn magnum opus wat nog moet komen."