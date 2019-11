Oproep aan kledingbranche om te doneren aan Kledingbank

De gemeente Rotterdam moet met de kledingindustrie gaan overleggen of afgedankte kleding die niet meer verkocht kan worden, voortaan aan arme gezinnen in de stad kan worden gegeven. Die oproep komt van GroenLinks in de Rotterdamse gemeenteraad. Het is een reactie op de oproep van de Stichting Kledingbank Rotterdam in Delfshaven.

De Kledingbank deed vorige week in de uitzendingen van Rijnmond een oproep om winterjassen te doneren. Ook dit jaar is er een tekort aan winterjassen en dan met name voor kinderen. Het gaat dan om honderden jassen die nodig zijn.



Lies Roest van GroenLinks in Rotterdam vindt dat er daarom actie nodig is. “Het is schrijnend dat in onze stad voorkomt dat kinderen zonder goede winterjas of schoenen naar school gaan. Dat is gewoon verschrikkelijk."

Overleg met kledingbranche

GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat in de modewereld veel kleding verloren gaat. Dat komt deels doordat er steeds sneller nieuwe collecties komen. Kleding wordt daardoor sneller afgedankt. "Volgens onderzoek worden er jaarlijks meer dan 1,2 miljoen kledingstukken vernietigd in Nederland", zegt Roest.

Voorgesteld wordt om kleding die niet meer verkocht wordt en anders vernietigd zou worden, alsnog via de Kledingbank bij Rotterdammers terecht te laten komen die er zelf geen geld voor hebben. GroenLinks roept wethouder Grauss van armoedebestrijding op daarover in gesprek te gaan met de kledingbranche.



GroenLinks in Rotterdam wijst erop dat dat bij levensmiddelen nu al zo is. “Als je bijvoorbeeld kijkt naar de supermarkten, die hebben er al voor gezorgd dat een deel van hun ongebruikte eten dat ze niet verkocht krijgen naar de voedselbank gaat. Dat kan volgens mij ook in de kledingindustrie”, aldus Roest.

Komende donderdag wordt het voorstel ingediend tijdens de begrotingsvergadering. Volgens Lies Roest staan voldoende partijen achter het voorstel en is ook de wethouder enthousiast.