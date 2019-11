Hoera, publieke radio bestaat 100 jaar!

Voor de echte luistervinken is het woensdag feest. De publieke radio in Nederland bestaat namelijk precies honderd jaar.

In 1919 werd vanuit Den Haag de eerste openbare radio-uitzending gemaakt door ingenieur Hans Idzerda. De radio-pionier zou tot 1935 programma's blijven maken voor de radio.

In het Rotterdams Radio Museum aan de Ceintuurbaan in Rotterdam-Noord hebben ze nog een opname van die allereerste uitzending in 1919. Vrijwilligers Hans van den Marel en Fred van der Windt koesteren deze historische opname en de ruim vierhonderd radiotoestellen die in het museum te zien zijn.

"Ik vind radio fascinerend", legt Van den Marel uit. "Ik vind het geweldig als ik bezig ben met zo'n oud apparaat en dat er dan weer een stem of muziek uit komt."

Het Rotterdams Radio Museum werd ooit opgericht door de vroegere directeur van de firma Correct, Harry de Jong. "Hij was idolaat van radio's en is zo zijn verzameling begonnen. Rondom het jaar 2000 is het museum hier aan de Ceintuurbaan geopend."

"Ja, we gaan hier terug van het prille begin van de radio rond 1920 tot de dag van vandaag", vertelt Fred van der Windt. "Mijn favorieten zijn de toestellen van voor de oorlog. De jaren dertig was een belangrijke periode. Dat was namelijk de doorbraak van de radio. Prachtig design en ze hebben daardoor ook vaak een bijnaam. Zo hebben we de pannenkoek, het roggebroodje en het kapelletje."

Op de vraag of radio nog wel toekomst heeft, zijn beide heren overtuigd. "De radio is nog steeds populair en nog lang niet dood. Dit is nog maar het begin."

Begin volgend jaar opent het Rotterdams Radio Museum haar deuren op een nieuw adres aan de Ceintuurbaan.