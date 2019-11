Onderwijsstaking: van ouders voor de klas tot een protestmars door de stad

Zo'n driehonderd scholen in de regio blijven woensdag dicht vanwege de onderwijsstaking. In Rotterdam lopen leraren een protestmars, van het Wilhelminaplein naar het stadion van Excelsior.

Leraren in het basis- en middelbaar onderwijs willen dat de politiek meer actie onderneemt tegen de werkdruk. Het toegezegde bedrag van 460 miljoen euro vinden ze te weinig.



De protestmars start woensdagochtend rond 08:00 uur. Na aankomst bij het stadion is daar een podiumprogramma met sprekers. "Vanuit de politiek, vanuit het veld en vanuit de bezorgdheid van ouders en leerkrachten", zegt Joan de Jong van de Tarcisiusschool in het Rotterdamse Kleiwegkwartier. "Wij gaan ons geluid laten horen en laten zien. Onderwijs, dat zijn wij allemaal."

Ouders voor de klas

Niet alle scholen doen mee met de actie. Het zou gaan om ongeveer tachtig procent van de scholen, die volledig of deels meedoen. Naast de protestmars wordt ook op andere manieren actie gevoerd.

Zo staan er woensdag ouders voor de klas bij OBS de Bosweide in Ridderkerk. "Zij gaan iets vertellen over hun eigen beroep en er zijn ouders die hebben aangegeven wel een spelling- of rekenles te willen geven", zegt een van de docenten.

Dat is een ludieke actie: 'De minister heeft aangegeven dat er wel onbevoegde mensen, oftewel ouders, voor de klas kunnen. Wij geven ouders vast de kans om te oefenen met lesgeven. Nu nog onder begeleiding van een leraar, maar wie weet worden ze een keer ingezet om wel een klas te draaien."



Sporten en dieren

Kinderen in Sliedrecht hoeven zich woensdag tijdens de staking niet te vervelen. Stichting Open Jeugdwerk organiseert een sportwedstrijd, waar kinderen verschillende sport- en spelactiviteiten kunnen doen.

In Diergaarde Blijdorp krijgen kinderen tot en met 12 jaar woensdag gratis toegang.