Het weer van vandaag: nauwelijks wind

Vandaag is er veel bewolking met vanochtend nog verspreid een lichte bui. Vanmiddag kan de zon soms te zien zijn. In de middag wordt het 10 graden. Er staat nauwelijks wind. De noordenwind waait zwak, windkracht 2.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan het later soms druilerig zijn. Het koelt af naar 6 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind.

Morgen is het bewolkt en valt er vooral in de middag enige tijd regen. Het wordt 10 graden en de matige en aan zee vrij krachtige zuidoostenwind ruimt in de middag naar het zuiden.

Vooruitzichten

Vanaf vrijdag is er af en toe zon en het droge weer heeft de overhand. De middagtemperatuur daalt naar 8 graden en ook de nachten verlopen wat kouder.