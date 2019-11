Vrachtwagen verliest lading op A16

Een vrachtwagen is woensdagochtend een lading puin verloren op de Van Brienenoordbrug in de A16. De parallelrijbaan tussen Rotterdam-Kralingen richting knooppunt Terbregseplein is tot 08:30 uur dicht geweest. Inmiddels is die weer open.

Rijskwaterstaat meldt op Twitter dat het langzaam maar zeker soepeler gaat op de snelweg. Vanaf Hendrik-Ido-Ambacht is er nog wel vertraging.

Verkeer vanuit Brabant richting Rotterdam kan omrijden via de A17, A59, A29 en A15. Het is niet bekend wanneer de weg weer open kan. De ANWB meldt om 08:00 uur dat het opruimen van het puin nog wel even gaat duren.



A15

Ook op de A15 vanuit Rotterdam-IJsselmonde richting de Botlektunnel is het woensdagochtend druk. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De file is rond 09:00 uur negen kilometer.