Leraren lopen protestmars door Rotterdam

Meer dan tweeduizend leraren hebben zich woensdagochtend verzameld bij metrostation Wilhelminaplein in Rotterdam. Zij lopen met spandoeken en hesjes een protestmars richting het stadion van Excelsior in Kralingen.

Leraren in het basis- en middelbaar onderwijs willen dat de politiek meer actie onderneemt tegen de werkdruk. Dat zou dan ook bijdragen aan een positiever beeld over het vak van leerkracht. Het toegezegde bedrag van 460 miljoen euro vinden ze te weinig.

De deelnemers aan de protestmars lopen via de Erasmusbrug, Boompjes, Blaak, Oostplein en de Oostzeedijk naar het terrein van Excelsior. Daar zullen verschillende sprekers aan het woord komen.

De tocht zou aanvankelijk voornamelijk over de stoep gaan, maar dat verzoek werd door de demonstranten genegeerd. Zo liepen ze over de rijbaan van de Erasmusbrug en ook op de Schiedamsedijk wordt over de weg gelopen.



"Qua werkdruk ligt de lat te hoog", zegt een lerares van de Imeldaschool in Rotterdam-Noord. "Als er een leraar uitvalt, bijvoorbeeld door zwangerschapsverlof, dan valt de Remedial Teaching weg en hebben leraren handen tekort."

Ze geeft aan dat iedereen welkom is op haar school, maar dat niet iedereen even goed begeleid kan worden met de huidige problemen. "Kinderen die uit andere landen komen, wat veel gebeurt op dit moment, willen we graag helpen. Maar zonder extra handen en personeel kunnen we niet helpen, terwijl kinderen de toekomst zijn."

Volgens een leraar van een school op Zuid is de staat van het onderwijs momenteel erbarmelijk. "Hoe moeilijker de school, hoe moeilijker het publiek; des te moeilijker is het om een goede leerkracht voor de groep te krijgen."

Kinderen mee

Een lerares van de Willibrordschool naast de Markthal heeft haar kinderen meegenomen naar de protestactie. "Het treft hen ook", zegt ze. "Er is ontzettend veel werkdruk. Als er iemand ziek is, is het echt bedenken hoe je dat gaat oplossen."

Ze loopt in eerste instantie voor meer meesters en juffen voor de klas, geeft ze aan. "Het vak is super leuk en belangrijk. Het is de nieuwe generatie die opgroeit, dus daar moet in geïnvesteerd worden. Dat eerst, en daarna komt de werkdruk."

De tocht naar het stadion is zo'n vier kilometer. "Het is best wel koud, maar we zijn warm aangekleed en staan hier met een missie, dus we gaan ervoor. Koud of niet koud!"



Actie in het hele land

In het hele land wordt woensdag op verschillende manieren actie gevoerd. Zo'n 170 scholen uit Rotterdam, vijftig uit Dordrecht en honderd uit de rest van de regio doen mee.