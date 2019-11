Jesse Klaver loopt op krukken mee in protestmars onderwijs

Tussen de drieduizend leraren die woensdagochtend meelopen met de protestmars in Rotterdam, zijn ook een aantal politici aanwezig. Een van hen is Jesse Klaver (GroenLinks), op krukken.

Door een aantal juffen wordt hij tijdens de mars in een geel hesje gehesen. Hij noemt deze protestdag in het onderwijs "onwijs belangrijk".

"Ik heb zes weken last van mijn voet, maar de leraren hebben al heel wat jaren last van de drukte die ze in de klas hebben", legt hij uit. "Het is een kleine moeite om hier te zijn."



De deelnemers willen dat de politiek meer actie onderneemt tegen de werkdruk. Ze lopen woensdag vanaf het Wilhelminaplein via de Erasmusbrug en de Schiedamsedijk naar het stadion van Excelsior. Op het terrein van Excelsior worden in de ochtend toespraken gehouden.

Andere aanwezige politici uit de Tweede Kamer zijn Lilian Marijnissen van de SP en Lodewijk Asscher van de PvdA. Zij spreken de leraren allebei toe op het veld in het Excelsiorstadion.