Groen, slim en duurzaam centraal op maritieme vakbeurs

De 39e editie van Europort vindt van 5 t/m 8 november plaats in Ahoy

Van superjachten tot cruiseschepen, van baggeren tot visserij. De komende dagen staat Ahoy weer in het teken van de maritieme industrie. Europort 2019 is begonnen.

Het is de 39e editie van de tweejaarlijkse maritieme vakbeurs. Het thema is 'Special Ships, Smart Solutions'; over gespecialiseerde schepen en slimme oplossingen voor de toekomst. Er zijn dan ook een hoop innovaties te zien op de beurs.

Nieuw deze editie zijn de Safety4Sea Europort Awards. De prijzen worden in vier categorieën uitgereikt voor excellente prestaties op het gebied van veilige, slimme, groene en duurzame scheepvaart.

Jongere generaties

#YoungEuroport is er speciaal voor de jongere generaties. Zij kunnen er hun kennis delen en netwerken met branchegenoten uit de hele wereld. De TU Delft en de Universiteit Twente presenteren hun bekroonde Solar Boats op de beursvloer.

"De breedte en diepte van ons programma zijn ons unique selling point", zegt Raymond Siliakus, beursmanager van Europort. "Voor alle professionals in de verschillende segmenten van de maritieme wereld biedt Europort de kans om deel te nemen aan een breed scala aan evenementen die hun kennis verdiepen, hun netwerken verbreden en hun zakelijke kansen vergroten."

Europort verwacht 27 duizend bezoekers naar Ahoy te trekken. De beurs duurt nog tot en met vrijdag 8 november.