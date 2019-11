Hogere vergoedingen voor wonen bij windmolens Hartelkanaal

De gemeente Rotterdam vindt dat mensen in de regio rekening moeten houden met de mogelijkheid dat er in de buurt wordt gebouwd, zoals een windmolenpark. De waardevermindering is daarom een soort eigen risico.

De discussie tussen de gemeente Rotterdam en de bewoners van Heenvliet en Geervliet gaat over hoe hoog dat eigen risico is. Volgens de gemeente is dat vijf procent, maar dat is volgens de omwonenden veel te hoog, omdat ze geen enkel idee hadden dat er 150 meter hoge windmolens 400 meter bij hun huis vandaan konden komen.

Middenweg

De Raad van State vindt dat beide partijen recht van spreken hebben en heeft gekozen voor een risicopercentage van 3,5 procent van de waarde van het pand. De bewoners krijgen nu de waardevermindering van hun huis vergoed, met aftrek van het eigen risico. Dat zijn bedragen tussen de 2.250 en 15.250 euro.

Over de vergoeding is zeker drie jaar geprocedeerd. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk. Vijf jaar geleden werd het windmolenpark Hartelbrug II gebouwd zonder dat de omwonenden bezwaar konden maken. Dat had met een fout in de procedure van de gemeente Rotterdam te maken. Ondanks dat mochten de windmolens toch van de rechter blijven staan.