Van corruptie verdachte douanier werkte mogelijk al jaren voor criminelen

De Rotterdamse douanier Hassan O., die in februari werd opgepakt omdat hij een container met 1500 kilo cocaïne zou hebben doorgelaten in de Rotterdamse haven, werkte mogelijk al jaren voor criminelen. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM) op uit berichten op een telefoon die bij de 38-jarige douanier is gevonden.

De versleutelde telefoon was verstopt in een poef in de slaapkamer van de douanier. Die PGP-versleutelde berichten zijn recentelijk gekraakt. Volgens officier van justitie Ronald Steen wordt in de berichten, die stammen uit 2015 en 2016, gesproken over 'scannen', 'omkopen' en 'geld verdienen'.

Dat zijn volgens de officier van justitie aanwijzingen dat de douanier niet alleen meewerkte aan de invoer van de in februari onderschepte partij cocaïne, maar mogelijk al jaren voor criminelen werkte.

PGP staat voor Pretty Good Privacy. Met zogenoemde cryptotelefoons kunnen via dit systeem versleutelde berichten worden verstuurd. Vooral in het criminele milieu waren deze toestellen populair, omdat werd gedacht dat ze door het OM en politie nauwelijks te kraken zouden zijn.

Ziek

Het proces tegen de van corruptie verdachte douanier zou woensdag plaatsvinden, maar vanwege de ziekte van de advocaat van O. is het uitgesteld. Dat geeft het OM extra tijd om de gekraakte berichten verder te onderzoeken.

O. ontkent dat hij betrokken was bij het doorlaten van de partij cocaïne in februari. Volgens zijn advocaat moet een andere douanier gebruik hebben gemaakt van de inloggegevens van O. om de container in het systeem af te vinken.

Marokkaanse autoriteiten hebben niet gereageerd op een verzoek van het OM om in Marokko onderzoek te doen naar eventueel vermogen van O.

Corruptie

De douane in de Rotterdamse haven wordt al jaren geteisterd door corruptieschandalen. Begin dit jaar werden drie douaniers aangehouden omdat ze grote bedragen op hun bankrekening stortten.

Twee jaar geleden werd ex-douanier Gerrit G. veroordeeld tot 14 jaar cel voor corruptie. Een andere douanier is in februari van dit jaar veroordeeld tot twee jaar cel.