Marijnissen: 'Investeer structureel 1 miljard euro extra in onderwijs'

De SP gaat voorstellen om per direct structureel 1 miljard euro extra te investeren in het onderwijs. Dat zei partijleider Lilian Marijnissen woensdagochtend tijdens de sprekersbijeenkomst op het terrein van Excelsior in Rotterdam.

De overheid heeft een éénmalig bedrag van 460 miljoen euro toegezegd. Maar dat bedrag, om de werkdruk aan te pakken, vinden de leraren te laag. De mededeling van Marijnissen voor meer geld werd dan ook met gejuich ontvangen door de ruim tweeduizend leraren.

"Ik hoop zo dat jullie je niet het bos in laten sturen. Ik hoop zo dat jullie je niet van de wijs laten brengen. Ik hoop zo dat jullie niet opgeven", zei Marijnissen tegen de stakende juffen en meesters.

Ook Lodewijk Asscher (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) spraken de menigte toe en liepen mee in de stoet. Dat deed Klaver op krukken. "Ik heb zes weken last van mijn voet, maar de leraren hebben al heel wat jaren last van de drukte die ze in de klas hebben", legt hij uit. "Het is een kleine moeite om hier te zijn."

'Grote beloftes'

De manifestatie was rond 11:00 uur afgelopen. Een van de deelnemers gaf aan blij te zijn dat er zoveel mensen meeliepen. "Grandioos, een grote opkomst. Dat is lekker." Over de uitspraken van de politici is hij een stuk minder positief. "Grote beloftes, maar niets waarmaken, hè."

Aan de onderwijsstaking deden zo'n driehonderd scholen uit de regio mee. Zij voerden op verschillende manieren actie.