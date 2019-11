De Spijkenisserbrug over de Oude Maas heeft woensdag last gehad van een storing. Het brugdek hing zo'n anderhalve meter hoger dan waar die normaal gesproken hoort.

De storing begon rond 11:00 uur. Wat de aanleiding is geweest, is niet duidelijk. Om 12:15 uur waren de problemen voorbij, maar toen moest nog een proefdraai worden uitgevoerd om de brug te testen. Nadat deze met succes waren uitgevoerd, werd de brug weer in gebruik genomen.