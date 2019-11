Hulp gezocht: wie kent deze trambestuurder?

Rotterdammer Theo Langstraat werd op 28 oktober 1970 als 11-jarig jongetje aangereden door een auto die op dat moment tramlijn 6 passeerde. Dat was op de Schiedamseweg, voor de deur van zijn school, de Nicolaasschool.

Theo was verkeersbrigadier en werd vijftien meter ver weggeslingerd. Hij hield er gelukkig alleen een gebroken dijbeen aan over.

De trambestuurder (of conducteur) staat in het midden van de foto met zijn handen in zijn zakken. Theo probeert al een paar jaar achter de identiteit van de trambestuurder te komen. Hij wil zijn kant van het verhaal van het ongeluk horen. Wat heeft hij gezien? Theo heeft de auto namelijk niet echt zien aankomen en raakte na de botsing bewusteloos.

Van het ongeluk zijn toentertijd krantenartikelen verschenen in onder meer Het Vrije Volk. Rijnmond wil het resultaat van de zoektocht laten zien in het programma De Zoekmachine.

Weet jij wie deze trambestuurder is? Bel dan 010 707 5 776 of stuur een mail naar peter.nieuwstraten@rijnmond.nl