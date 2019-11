ARCHIEF RIJNMOND 27 okt 2019 - Bankwezen

En om dat te begrijpen is het wel handig om te weten dat wij een enigszins structuurloos bestaan leiden.

Ja, om acht uur ‘s morgens gaat meestal de wekker, we hebben een hondje dat minimaal drie keer per dag naar buiten moet, en op zondag word ik geacht klaar te zijn voor een stel radio-uitzendingen, maar verder doen we alles zoals het komt.

Als het zo uitkomt lees ik bijvoorbeeld ’s morgens op de bank een krantje bij een koppie thee voordat ik aan de slag ga.

En die krant is dan meestal een oude krant.

Jaren geleden heb ik een digitaal abonnement genomen op het Rotterdams Dagblad met gevolg dat ik alleen op zaterdag de papieren editie krijg. Verder ben aangewezen op de site van het RD. Dat leek mij aanvankelijk een goed en betaalbaar alternatief voor een helemaal papieren abonnement, maar in de praktijk lees ik toch het liefst van papier.

Soms denk ik: mijn basispositie in het leven is op de bank, met een kop thee en de krant.

Nou goed, wat doe ik om toch zo veel mogelijk de papieren versie van het RD te krijgen? Als ik bij Rijnmond ben, inspecteer ik de bureaus en papierbakken op de redactie. Meestal scharrel ik dan wel alle achterstallige kranten van een week bij elkaar, en die neem ik dan mee naar huis. Kan ik toch mijn basispositie innemen.

Zo doe ik dat al jaren. Met al jaren hetzelfde probleem. Namelijk dat mijn leeshonger groter is dan waar ik tijd voor kan vinden.

De kranten stapelen zich op. En niet alleen de kranten. Ook tijdschriften, boeken, cd’s, dvd’s. Ik zit soms helemaal verstopt.

Bijna letterlijk. Want ik stapel alles op naast – wat ik noem - ‘mijn’ kant van de bank in de zitkamer.

In eerste instantie speelde zich dat af in een klein kastje naast de bank, en ook vóór dat kastje, in grote stapels, maar toen wilde mijn vrouw daar een bureau hebben. Een bureau met een groot werkblad waaraan ze kon werken.

Dat gunde ik haar zeer, maar waar moest ik dan heen met mijn zooi?

Ik heb toen eigenhandig een soort compromis-meubel gemaakt.

Een groot bureau, met een groot werkblad, met aan twee zijkanten legplanken. Had ik toch mijn kast. Sterker nog: ik had nu méér plankruimte voor al mijn achterstallig leesvoer. Waren we meteen verlost van al die stapels op de grond.

Maar ja, u voelt ‘m misschien al aankomen: die planken raakten vol. Binnen de kortste keren stond ook daar weer een muur van oude kranten en tijdschriften voor. Ik krijg het gewoon niet bijgelezen allemaal.

Ja, en sinds een tijdje zijn we zover dat zich vóór dat papieren muurtje ook al een tweede schil aan het vormen is.

En dat niet geheel tot genoegen van mijn vrouw.

En toen kwam mijn vrouw dus met haar voor mij revolutionaire idee. Ze zei: ‘Waarom lees je niet gewoon de krant van vandaag, op je iPad? Dan krijg je al die stapels niet.’

Gewoon de krant van vandaag lezen.

Geniaal.

Ja, en dan toch maar digitaal.

Ik heb het van de week een paar dagen geprobeerd.

Met wisselend succes. Voor je het weet komt er iets anders tussen en loop je toch weer achter. Dan hopen de achterstallige kranten zich niet op naast de bank maar in je iPad.

Maar één keer werkte het geweldig.

Op de bank met op de iPad de krant van die dag. Ja, en met een prettig muziekje erbij. Doorgaans beluister ik vooral muziek om te beoordelen of ik er iets mee kan voor de radio. Ik draai niet zo vaak muziek die ik al ken. Maar ter verhoging van de huiselijke tevredenheid had mijn vrouw nu iets opgezet dat we ook weleens op vakantie in de auto draaien. Iets dat voor ons allebei bekend is.

Zacht wiegend op die klanken lag ik op de bank alle opgeschreven verhalen van de dag tot me te nemen, en even voelde het alsof er toch structuur zit in mijn bestaan.

Ik was in het hier en nu.

Alles klopte.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

MOOIE DAGEN

2. Oh wat een dag – De Berini’s

3. Perfect day – Lou Reed

4. Lome dag – Rob de Nijs

5. Mooie dag – Herman Pouderoyen

6. Perfect day – BBC AD

7. Perfecte dag - Jan Rot

8. Dag na dag – De Jaeltes

KLANKVERTALING

9. Pra dizer adeus – Edu Lobo & Tom Jobim

10. Adeus – Small Talk

MAKKELIJKE VERTALING

11. John and Marsha – Stan Freberg

12. Gerard en Marga – Peer Mullens en Joke Raviera

AANKONDIGINGEN

13. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

14. Fatima Moreira de Melo – Mike Boddé