75 jaar Jules Deelder: 'Dit verhaal verdient het om verteld te worden'

Uitgever Just Publishers benaderde Slotboom zelf voor het boek. Ze werkten eerder samen voor het boek 1914-1918, over de landskampioenen van de eredivisie in die jaren.

Eén en één is twee

"Ik heb eerder al een boek over Ted Langenbach geschreven, een stapel boeken over Sparta, een boek over De Doelen en een werk over het Rotterdams Philharmonisch Orkest", zegt Slotboom. "Deelder was volkomen logisch, als je als schrijver al zo in de stad zit is één en één twee. Want Deelder is Rotterdam, en Rotterdam is Deelder. Dit boek is ook echt een eerbetoon.''

Het boek is het verhaal óver Deelder, maar zeker geen biografie. "Hij heeft nooit zelf zijn hele verhaal willen vertellen", legt Slotboom uit. "Deelder denkt: 'ik leef toch nog, ik ben toch niet dood? Waarom dan een biografie?'"

Daar had Slotboom alle begrip voor. "Maar ik moest het dus als schrijver over een andere boeg gooien. Gelukkig heeft hij in zijn leven sinds de jaren zestig werkelijk duizenden interviews gegeven. Hij heeft zijn verhaal wel verteld, maar in allemaal losse brokken. Daar ben ik heerlijk mee gaan puzzelen."

Wederopbouw

Wat volgde waren dagen in het archief, bezoeken aan plekken die voor Deelder belangrijk waren of zijn en veel gesprekken met mensen die nauw bij hem staan en stonden. "Dan moet je denken aan Bart Chabot, Hugo Borst, Benjamin Herman en bijvoorbeeld John Buijsman", somt hij op.

"Wie is Jules Deelder nou eigenlijk?", vroeg Slotboom zich af in die gesprekken. "Als je hem ziet lopen, stap je niet snel op hem af. Hij is voor veel mensen geen open boek. Ik was dus ontzettend benieuwd. In alle gesprekken die ik voerde en door alle archieven die ik doorspitte, ontdekte ik steeds beter wie Deelder is en wat hem maakt."

Deelder is geboren in de hongerwinter van 1944. "Zijn verhaal is ook het verhaal van de Rotterdamse wederopbouw. Zijn eerste herinnering van Rotterdam was dat er maar zes gebouwen stonden. Dit soort verhalen verdienen het om verteld te worden."

Doet waar hij zin in heeft

Het is de laatste jaren een stuk rustiger rondom de nachtburgemeester van Rotterdam. "Hij doet op dit moment waar hij zin in heeft, dat is waanzinnig. Het mooie is dat hij vanaf zijn veertigste verjaardag interviews geeft dat hij verbaasd is dat hij die leeftijd gehaald heeft. En nu wordt hij 75, kun je nagaan."

Het boek is vanaf begin volgend jaar te koop. "Ik breng het uit in de hoop dat hij zelf ook ooit zijn verhaal vertelt", besluit de schrijver. "Dat zou geweldig zijn."