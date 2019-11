Wantijbrug gaat tweeënhalve maand volledig dicht

In de eerste fase van de renovatie van de Wantijbrug, gaat de brug tussen Dordrecht en Papendrecht volledig dicht voor auto's, vrachtwagens en motoren. Deze fase duurt tweeënhalve maand, vanaf maandag 20 januari tot en met vrijdag 3 april. Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga is dat de enige haalbare optie.

Dat geeft extra hinder in de eerste fase, die wel van vier maanden is teruggebracht naar 2,5. Ook wordt in die periode gewerkt aan de pijlers van het beweegbare wegdek, zodat in de tweede fase de brug weer volledig begaanbaar is voor verkeer.

In de eerste fase moeten routeplichtige vrachtwagens omrijden via de A27. Doorgaand verkeer moet via de A15 en de A16. Hulpdiensten, fietsers, voetgangers en bussen kunnen wel over de brug tijdens de werkzaamheden.

Later in 2020 wordt de brug nog een aantal keer in het weekend en 's nachts afgesloten, om de beweegbare brugdelen te vervangen en de brug te testen.

De werkzaamheden aan de brug zouden eigenlijk eind augustus al beginnen. Dit werd toen uitgesteld, omdat onder meer het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht dan te slecht bereikbaar zou zijn voor de hulpdiensten.

Tijdens de renovatie zouden vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton niet over de brug mogen rijden. Omdat truckers alternatieve routes moesten kiezen, werd gevreesd voor meer verkeer op de lokale wegen. In die drukte zouden ambulances vast kunnen komen te staan.