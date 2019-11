Alle hens aan dek op drukste dag in Blijdorp ooit: ruim 15.000 bezoekers

Het plein voor de Rivièrahal: vol. De indoorspeeltuin: vol. De terraszaal bij het restaurant: vol. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam zit bomvol met kinderen en kinderwagens. Uniek voor een woensdag in november, zegt Astrid Kortekaas van de dierentuin. Nooit eerder was het zo druk op een normale dag in Blijdorp.

Aan het eind van de dag stond de teller op 15.118 mensen. Dat is een absoluut record op een reguliere dag. Eerder is twaalfduizend mensen wel eens voorgekomen bij de geboorte van een olifantje. De enige keer dat dit record werd overschreden was toen de dierentuin ook de hele avond open was.

Alle hens aan dek

Volgens Astrid, die op de marketing-afdeling van de dierentuin werkt, is het goed te doen. Maar iedereen die in Blijdorp werkt, moest echt overal bij helpen. Ook kantoorpersoneel werd aan het werk gezet op plekken waar ze normaal niet worden ingezet. "Ik heb net zelf meegeholpen in ons restaurant in de terraszaal. Ik heb afwas geruimd, dat ging soepel. De gemiddelde wachttijd voor een gerecht was tien minuutjes", vertelt ze.

De dieren lijken niet onder de indruk van de enorme drukte. Gelada's, grasetende apen uit Ethiopia, zitten ongestoord op gras te kauwen terwijl honderden mensen staan te kijken.

Volgens Blijdorp is de dag nagenoeg probleemloos verlopen en was de sfeer gedurende de hele dag goed.

Kinderen gratis

De drukte is het gevolg van een actie van de dierentuin. Vanwege de onderwijsstaking mogen kinderen woensdag gratis naar binnen. "Hopelijk hebben de kinderen een leuke en leerzame dag en kunnen ze genieten met hun familie", zegt Astrid tevreden.

Voor haar gevoel heeft de actie mensen naar de dierentuin getrokken die normaal niet zo snel komen. "Dat kinderen het naar hun zin hebben vandaag is belangrijker dan de omzet", zegt Astrid.

Opstopping

De drukte in Blijdorp zorgde eerder op de dag al voor een verkeersopstopping rond knooppunt Kleinpolderplein. Daar komen de A20 en de A13 samen met de afslag richting Blijdorp.