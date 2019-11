Jens Toornstra over Feyenoord - Young Boys: 'We moeten de poule weer openbreken'

Ondanks dat Feyenoord laatste staat in de Europa League poule, is het voor Jens Toornstra een uitgemaakte zaak wat er donderdagavond thuis tegen Young Boys moet gebeuren. "Het is voor ons nodig om te winnen en zo de poule weer open te breken."

Toornstra heeft de lessen van de nederlaag in de uitwedstrijd in Zwitserland onthouden. "We hadden veel de bal zonder veel te creëren. Zij speelden vooral de tweede helft heel compact, wachtend op de counter waarin ze heel snel zijn. Voor morgen is het belangrijk dat we niet onnodig balverlies leiden en zo counters inleiden."

Dat er sinds de laatste Europese wedstrijd op de bank wat veranderd is, is duidelijk. Volgens Toornstra dwingen de nieuwe ogen, die van Dick Advocaat, waardoor het voetbal anders voelt. "Er wordt wat anders van ons gevraagd. Een andere visie. We waren veel met elkaar bezig vond ik. Dat werkte goed. Zonder grootst te spelen 3-0 winnen in Venlo is prima denk ik."

Dat er gewonnen moet worden door Feyenoord om Europees te overwinteren is helder voor Toornstra, alleen niet voldoende. "We hebben in de uitwedstrijd tegen FC Porto nog wel een punt nodig. Maar je weet nooit hoe het loopt. Het is heel belangrijk om thuis je wedstrijden te winnen.